США запровадили санкції проти компаній та кораблів, що перевозять нафту з рф
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Сполучені Штати Америки 1 грудня запровадили санкції щодо трьох танкерів, які перевозили російську нафту, і компаній з ОАЕ та Ліберії.
Про це повідомили в Мінфіні США.
Зокрема, під обмеження потрапили компанії HS ATLANTICA LIMITED з Ліберії, STERLING SHIPPING INCORPORATED і STREYMOY SHIPPING LIMITED з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Під санкціями також опинилися:
- танкер HS ATLANTICA під прапором Ліберії;
- танкер NS CHAMPION (A8FD9) під прапором Ліберії;
- танкер «Віктор Бакаєв» під прапором Ліберії.
Раніше Reuters із посиланням на власне джерело писало, що Міністерство фінансів США підозрює 100 суден у порушенні західних санкцій щодо російської нафти. Повідомлення отримали компанії з управління суднами в майже 30 країнах.
12 жовтня США запровадили санкції проти компаній та кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту.