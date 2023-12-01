ООН оголосила 2023 рік найспекотнішим в історії людства

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Всесвітня метеорологічна організація назвала 2023 рік найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це під час кліматичної конференції COP28 у Дубаї заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Bloomberg.

За звітом ВМО, протягом перших десяти місяців середня температура по всьому світу була приблизно на півтора градуса вищою, ніж у доіндустріальний період — 1750—1850 роках. Генсек зазначив, що це дає достатньо впевненості, щоб оголосити цей рік найспекотнішим в історії спостережень, навіть якщо до його завершення лишився ще місяць.

«Рекордне глобальне потепління повинно змусити тремтіти світових лідерів і спонукати їх до дій. Ми переживаємо кліматичний колапс у реальному часі, і його вплив є руйнівним», — наголосив Гутерреш.

У звіті зазначено, що викиди парникових газів, які спричиняють зміни клімату, продовжують збільшуватися навіть після досягнення торік історичного максимуму. Глобальна спека посилюється та спричиняє екстрені погодні умови, вимирання видів і руйнацію екосистем. А також призводить до продовольчої небезпеки, смертей і змушує мільйони людей мігрувати.

«Цього року громади по всьому світу постраждали від пожеж, повеней і високих температур. Сьогоднішній звіт показує, що в нас серйозні проблеми», — сказав Гутерреш.