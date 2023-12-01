Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Федеральний суд американського штату Монтана скасував першу в США заборону соцмережі TikTok. Таке рішення ухвалили, бо заборона застосунку порушує конституційні права користувачів.
Про це пише ВВС.
Заборона мала набути чинності з 1 січня 2024 року — магазини застосунків Google Play і App Store не могли б пропонувати встановити TikTok у штаті, але тих, хто користується соцмережею, не карали б. Проте окружний суддя США Дональд Моллой, який ухвалив нове рішення щодо TikTok, заявив, що заборона була спробою націлитися на «очевидну роль Китаю в TikTok», а не спробою захистити жителів Монтани.
Заборону на TikTok ще можуть відновити в межах незапланованого судового розгляду. Речниця генерального прокурора штату Монтана Емілі Кантрелл заявила, що справа досі остаточно не вирішена. У штаті Монтана застосунком користується третина населення.
- Штат Монтана став першим у США, який законодавчо заборонив застосунок TikTok у травні 2023 року. У такий спосіб Монтана хотіла захистити своїх мешканців від нібито збору розвідувальних даних Китаєм, якому належить TikTok. Пізніше компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана, аби скасувати заборону.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.