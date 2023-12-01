Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok

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Федеральний суд американського штату Монтана скасував першу в США заборону соцмережі TikTok. Таке рішення ухвалили, бо заборона застосунку порушує конституційні права користувачів.

Про це пише ВВС.

Заборона мала набути чинності з 1 січня 2024 року — магазини застосунків Google Play і App Store не могли б пропонувати встановити TikTok у штаті, але тих, хто користується соцмережею, не карали б. Проте окружний суддя США Дональд Моллой, який ухвалив нове рішення щодо TikTok, заявив, що заборона була спробою націлитися на «очевидну роль Китаю в TikTok», а не спробою захистити жителів Монтани.

Заборону на TikTok ще можуть відновити в межах незапланованого судового розгляду. Речниця генерального прокурора штату Монтана Емілі Кантрелл заявила, що справа досі остаточно не вирішена. У штаті Монтана застосунком користується третина населення.