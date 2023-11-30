Cтудія GSC Game World представила офіційний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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Українська студія GSC Game World представила офіційний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Вона вийде в першому кварталі 2024 року. Точну дату розробники поки що не назвивають, але передзамовлення вже доступне.

До гри не матимуть доступу мешканці росії та Білорусі.