У Латвії ратифікують Стамбульську конвенцію

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Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні закон, який передбачає ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і боротьбу з ним, відомої як Стамбульська конвенція.

Про це пише латвійське медіа Delfi.

Стамбульська конвенція в Латвії набуде чинності, коли Міністерство закордонних справ офіційно оголосить про це.

За ратифікацію конвенції проголосував 51 депутат, двоє були проти. Перед голосуванням у Сеймі відбулися широкі дискусії та слухання.

У Конвенції йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства.

Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина. Стамбульська конвенція — це перший міжнародний документ, який юридично визначає насильство стосовно жінок і встановлює заходи запобігання насильству, покарання кривдників і підтримки жертв.