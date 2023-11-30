У США створили дорогу, яка заряджає електромобілі на ходу

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Michigan Central

Детройт став першим містом у Сполучених Штатах, де встановили бездротову зарядку просто на дорозі — вона може заряджати автомобілі на ходу.

Про це пише New Atlas.

Під дорожним покриттям вбудували індуктивні котушки, що можуть надсилати заряд до приймачів, встановлених під електромобілями, і заряджати акумулятори, коли автівки припарковані або рухаються.

Така інфраструктура потенційно може знизити витрати на виробництво авто та сприяти розповсюдженню електрокарів, адже власники більше не будуть думати, як зарядити свій автомобіль.

У Детройті на 402 метрах дороги встановили індуктивні зарядні котушки від Electreon Wireless. Щоб зарядити машину, на авто має бути приймач Electreon.