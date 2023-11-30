Викрадена з Херсону однорічна Маргарита, яку «вдочерив» російський політик Сергій Миронов, має трирічного брата. Де він — невідомо
- Автор:
- Анна Холоднова
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Українська дівчинка Маргарита Прокопенко, яку вивезли з окупованого на той час Херсону до росії, має рідну шестирічну сестру та трирічного брата.
Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.
У росії 70-річний лідер партії «Справедлива росія» Сергій Миронов та його дружина 55-річна Інна Варламова «вдочерили» Маргариту. Згодом дівчинці змінили імʼя й громадянство — Маргарита стала Мариною Міроновою. За словами Лубінця, імовірно, разом з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі н відома.
До українського омбудсмана звернулася опікунка рідної сестри Маргарити. Жінка просила допомогти встановити місцеперебування Маргарити й оформити опіку над нею. Шестирічна сестра Маргарити вже проживає з опікуном, а ось доля її брата невідома. Він, як і дівчинка, під час російської окупації був у Херсоні.
- Раніше BBC і проєкт «Важные истории» встановили, що Інна Варламова разом із заступницею Миронова в Держдумі відвідали Херсонську область у серпні 2022 року. Тоді 10-місячна Маргарита Прокопенко та дворічний Ілля Ващенко лікувалися в обласній лікарні від бронхіту. До лікарні дружина Миронова приїхала з майбутнєю «очільницею» дитячого будинку Тетяною Завальською. Після виписки Маргариту та Іллю одразу забрали та повезли до Москви під приводом «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації».
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.