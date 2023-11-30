Викрадена з Херсону однорічна Маргарита, яку «вдочерив» російський політик Сергій Миронов, має трирічного брата. Де він — невідомо

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Українська дівчинка Маргарита Прокопенко, яку вивезли з окупованого на той час Херсону до росії, має рідну шестирічну сестру та трирічного брата.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Маргарита Прокопенко.

У росії 70-річний лідер партії «Справедлива росія» Сергій Миронов та його дружина 55-річна Інна Варламова «вдочерили» Маргариту. Згодом дівчинці змінили імʼя й громадянство — Маргарита стала Мариною Міроновою. За словами Лубінця, імовірно, разом з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі н відома.

Сергій Миронов та Інна Варламова.

До українського омбудсмана звернулася опікунка рідної сестри Маргарити. Жінка просила допомогти встановити місцеперебування Маргарити й оформити опіку над нею. Шестирічна сестра Маргарити вже проживає з опікуном, а ось доля її брата невідома. Він, як і дівчинка, під час російської окупації був у Херсоні.