Reuters: Країни ОПЕК+ попередньо домовилися скоротити видобуток нафти
- Автор:
- Анна Холоднова
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) попередньо домовилися на початку 2024 року скоротити видобуток щонайменше на мільйон барелів на день.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела серед делегатів зустрічі ОПЕК+.
Саудівська Аравія, росія та інші члени ОПЕК+ викачують понад 40% світової нафти, або близько 43 мільйонів барелів на добу. Наразі видобуток скоротили приблизно на 5 мільйонів барелів на добу.
За словами джерел, у рамках домовленостей Саудівська Аравія продовжить скорочувати видобуток на мільйон барелів на добу. Свої внески також зроблять інші учасники обʼєднання, однак які саме — невідомо. Аналітики стверджують, що Саудівська Аравія не захоче самостійно брати на себе додаткові скорочення.
Після цієї новини фʼючерси на еталонну нафту Brent виросли на 1,02% — до $83,95 за барель.
- У жовтні 2022 року країни ОПЕК і групи її союзників на чолі з росією погодилися з листопада до кінця 2023 року скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день. Це було найбільшим скороченням квот від квітня 2020 року. За даними медіа, ініціатором угоди була росія, а Саудівська Аравія її підтримала. США просили саудитів відтермінувати це рішення, а потім звинуватили їх у свідомому підіграванні росії.
- У грудні 2022 року країни ОПЕК+ вирішили зберегти чинний план з видобутку нафти. Рішення ухвалили за два дні після того, як ЄС офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.
- Міжнародне енергетичне агентство у доповіді за квітень констатувало, що росія не повною мірою скоротила свій видобуток нафти до заявлених 500 тисяч барелів на добу.
- У травні 2023 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія невдоволена обсягами видобутку нафти в росії, а у відносинах країн зростає напруженість.