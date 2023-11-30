Reuters: Країни ОПЕК+ попередньо домовилися скоротити видобуток нафти

Новини

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) попередньо домовилися на початку 2024 року скоротити видобуток щонайменше на мільйон барелів на день.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела серед делегатів зустрічі ОПЕК+.

Саудівська Аравія, росія та інші члени ОПЕК+ викачують понад 40% світової нафти, або близько 43 мільйонів барелів на добу. Наразі видобуток скоротили приблизно на 5 мільйонів барелів на добу.

За словами джерел, у рамках домовленостей Саудівська Аравія продовжить скорочувати видобуток на мільйон барелів на добу. Свої внески також зроблять інші учасники обʼєднання, однак які саме — невідомо. Аналітики стверджують, що Саудівська Аравія не захоче самостійно брати на себе додаткові скорочення.

Після цієї новини фʼючерси на еталонну нафту Brent виросли на 1,02% — до $83,95 за барель.