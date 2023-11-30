Апарат NASA Odyssey сфотографував горизонт і супутник Марсу

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NASA

Апарат американського космічного агентства NASA Mars Odyssey, що перебував на орбіті понад 22 роки, сфотографував захоплюючий вид на Марс.

Про це пише Universe Today.

Зображення були зроблені ще у травні, коли орбітальний апарат був за 400 кілометрів від поверхні Червоної планети. Науковці поєднали десять знімків, щоб створити панорамне зображення марсіанського горизонту і супутника Марсу Фобоса.

NASA

Камера THEMIS ідеально підходить для зйомки атмосфери Марсу — вона достатньо чутлива, щоб відображати лід, камінь, пісок, пил і зміни температури на поверхні планети. Щоб зробити це фото, учені повернули орбітальний апарат приблизно на 90 градусів, аби сонячні панелі були під прямим кутом від Сонця і водночас не перегрівалися.