Користувачі YouTube Music можуть згенерувати персональний музичний рейтинг року
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
Передплатники YouTube Music можуть переглянути власні музичні підсумки року — для цього у програмі на Android або iOS потрібно торкнутися аватара свого профілю у верхньому правому куті, відкрити розділ «Ваш Recap» та натиснути «Отримати Recap».
YouTube Music сформує персоналізовані графіки із загальним часом, який ви витратили на прослуховування пісень і тим, скільки загалом пісень прослухали, добірку пʼяти найпопулярніших музикантів, пісень та альбомів, розбивку за жанрами; а також повідомить, чи входите ви до числа топових слухачів.
На деяких сторінках є кнопки, за допомогою яких можна поділитися звітом.
YouTube Music також публікує перелік пісень, які українці цього тижня слухали найбільше. Рейтинг очолив сингл «Покохай мене» виконавців Chico & Qatoshi та 100лиця. Нині кліп має 2,4 млн переглядів, цей результат відео зібрало за два тижні від дати виходу.
Другою у рейтингу йде пісня «Уночі» виконавця YAKTAK. Тільки на платформі цей кліп переглянули 12 мільйонів разів за три місяці.
Анонімна співачка Klavdia Petrivna посіла третє місце в українському рейтингу. Слухачі уподобали її пісню «Знайди мене». Популярність вона спершу здобула серед користувачів TikTok, де використовувались короткі нарізки її вокалу, а згодом захоплення нею вийшло далеко за межі платформи.
У рейтингу зі ста композицій міститься сім її пісень — це найбільший показник для одного виконавця. Імʼя Клавдія Петрівна — це псевдонім, запозичений у героїні роману «Записки кирпатого Мефістофеля», написаного видатним українським письменником Володимиром Винниченком.
У першу десятку також увійшли виконавці Максим Бородін з піснею «Якби не ти», YAKTAK і KOLA з піснею «Порічка», SKYLERR & Нікіта Кісельов з композицією «Ліфт», гурт «Без обмежень» за виконання пісні «Дим», Анна-Марія Герман та Михайло Хома (DZIDZIO) з піснею «Ліхтарики» також потрапили до рейтингу. Десятку закрили вже згадані виконавці з піснями «Скажи мені» та «Я щаслива». Перелік сотні пісень з рейтингу ви знайдете тут.
Світовий рейтинг опублікований тут, а ось вам скриншот десятки фаворитів.
- Напередодні Музичний сервіс Spotify підбив глобальні музичні підсумки 2023 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який підсумовує рік для кожного користувача особисто.