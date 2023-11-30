Ілон Маск спростував, що мозковий чип Neuralink став причиною смерті 12 піддослідних мавп
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Reuters
Ілон Маск на конференції New York Times Dealboo заявив, що мозковий чип Neuralink ніколи не був причиною смерті піддослідних мавп. Тварини помирали не від введення імпланту, а від хвороб, які вже були в них.
Про це пише Bloomberg.
Каліфорнійський університет у Девісі опублікував записи, згідно з якими 12 мавп загинули після імплантації пристрою Neuralink у мозок. Це викликало критику з боку зоозахисників. Проте Маск зазначив, що для експериментів використовували вже хворих мавп, а лабораторії, в яких їх утримують, мають «райські умови».
Звинувачення проти Neuralink
У грудні 2022 року США на федеральному рівні почали розслідувати діяльність компанії Ілона Маска Neuralink через її досліди. Neuralink перевіряли на порушення закону про захист тварин після скарг низки організацій та співробітників компанії. Деякі з останніх заявили про поспішне проведення тестів на тваринах, що призводило до страждань і смерті піддослідних.
Згідно з документами, які отримали журналісти, починаючи з 2018 року після експериментів Neuralink померли приблизно 1 500 тварин, серед яких вівці, свині, мавпи та щури. Джерела зазначили, що ці дані приблизні, оскільки компанія не веде точних записів про кількість протестованих тварин. Проте загальна кількість смертей тварин не обовʼязково вказує на те, що Neuralink порушує правила або стандарти дослідницької практики.
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація цих ниток паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами та телефонами «силою думки». Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям «спілкуватися телепатично» і завантажувати іноземні мови. Наразі компанія успішно імплантувала мікрочипи в мозок свині на імʼя Гертруда та мавпи на імʼя Пейджер.
- На початку грудня 2022 року компанія Neuralink заявила про намір протягом наступних шести місяців розпочати імплантацію чипа завбільшки з монету для пацієнтів-людей. Проте в березні 2023 року американський регулятор відмовився видати компанії Ілона Маска дозвіл на випробування мозкових імплантів на людях. Уже в травні Neuralink отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.
- У вересні 2023 року Neuralink почала шукати людей з паралічем для випробування свого мозкового чипа.