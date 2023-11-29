Польща доєдналася до бойкоту міністерського засідання ОБСЄ через участь у ньому Сергія Лаврова

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Reuters

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що не братиме участі в засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через присутність там голови російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це пише польське медіа TVP World.

Новопризначений польський міністр Шимон Шинковський вель Сенк бойкотуватиме зустріч. Він пояснив таке рішення тим, що росія є державою-агресором, яка відповідальна за воєнні злочини.

Шинковський критично оцінив участь Лаврова в засіданні, спрямованому на розбудову миру та безпеки. На ньому також не будуть присутні інші представники польського МЗС.

Раніше про бойкот засідання заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а слідом за ним глави МЗС Естонії, Литви та Латвії.