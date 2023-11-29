У Непалі вперше зареєстрували одностатевий шлюб

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У Непалі місцева влада сільського муніципалітету Дорді зареєструвала перший у країні одностатевий шлюб. До таких шлюбів Верховний суд відкрив шлях кілька місяців тому.

Про це пише Reuters.

Шлюб зареєстрували між 36-річним Рамом Бахадуром (Майєю) Гурунгом, який народився чоловіком, але ідентифікує себе як жінка, і 26-річним Сурендра Панді, який народився чоловіком та ідентифікує себе як чоловік.

Пара мала стосунки протягом девʼяти років, а шлюбний ритуал за індуїстськими традиціями провела ще у 2016 році в столиці Катманду.

У червні 2023 року Верховний суд Непалу видав тимчасовий наказ, що дозволяє одностатевим парам реєструвати шлюби.

Засновник організації захисту прав ЛГБТ у Непалі Blue Diamond Society Суніл Бабу Пант назвав цей шлюб історичним, зазначивши, що це відбулося вперше не тільки в Непалі, але й в усій Південній Азії.

«Це відкриє їм можливість спільно відкривати банківські рахунки, володіти та передавати майно, як і будь-яким іншим парам», — додав Пант.

Наразі в Азії повністю легалізував одностатеві шлюби тільки Тайвань.