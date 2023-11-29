Словаччина продовжила заборону на імпорт агропродукції з України

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Уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо продовжив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України або українського походження.

Про це пише словацьке медіа SITA.

Також Кабмін країни запровадив особливий режим транзиту такої продукції з України через територію Словаччини, назвавши це реакцією на відсутність системного загальноєвропейського рішення.

Спочатку заборона стосувалася пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, але тепер уряд поширив заборону на 14 товарів, до яких додали мед, солод, цукор, пшеничне борошно, соєві боби, тростинний цукор, ячмінь і пшеничні висівки.

Що відомо про новий уряд Словаччини та його очільника

Роберт Фіцо від проросійської партії Smer учетверте став премʼєр-міністром Словаччини. Перед цим партії «Курс — соціальна демократія» (Smer), «Голос» (Hlas) та Словацька національна партія (SNS) підписали угоду про коаліцію і перерозподіл посад в уряді, а також підтвердили зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини на НАТО та Євросоюз. Пізніше словацький премʼєр Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військової допомоги.