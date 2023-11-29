Киргизстан змінить дизайн прапора, бо той схожий на «мінливий» соняшник

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Flickr / Norbert Bánhidi

Парламент Киргизстану проголосував за зміну дизайну національного прапора. Критики, разом із президентом Садиром Жапаровим, заявили, що його центральний елемент виглядає як соняшник, який у місцевій культурі символізує безхребетність і раболіпство.

Про це повідомляє Reuters.

Прапор Киргизстану затвердили у 1992 році після здобуття державою незалежності від Радянського Союзу. На ньому зображено жовте сонце з 40 променями на червоному тлі. Воно водночас символізує вершину традиційного киргизького намету-юрти.

Прапор Киргизстану, затверджений у 1992 році.

Однак хвилясті промені привернули увагу деяких депутатів у вересні. Високопосадовці помітили, що вони більше схожі на пелюстки соняшника.

Ця рослина має особливе значення в киргизькій культурі — вона символізує зрадливу ​​та рабську людину.

Такі ідеї можуть розглядатися як особливо шкідливі в країні, чия відносно невелика економіка значною мірою залежить від її більших партнерів. Понад мільйон киргизів із менш ніж семимільйонного населення працюють за кордоном.

«У нашому суспільстві поширена думка, що наш прапор схожий на соняшник, і це одна з причин, чому країна не може встати з колін», — сказав президент Жапаров минулого місяця, коментуючи ініціативу.

Закон, ухвалений парламентом Киргизстану, змінює дизайн прапора, щоб зробити сонячні промені прямими.

Майбутній дизайн прапора Киргизстану.

Очікується, що саме так і виглядатиме майбутній національний стяг.