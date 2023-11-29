У Південній Кореї роботи викладатимуть школярам англійську мову

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У початкових і середніх школах столиці Південної Кореї Сеулу наступного року зʼявляться роботи-репетитори. Вони допомагатимуть учням вивчати англійську мову.

Про це пише The Korea Times.

Уряд розроблятиме роботів спільно з приватною компанією. У березні 2024 року тестові екземпляри передадуть до пʼяти початкових і середніх шкіл. Роботи-вчителі працюватимуть на основі штучного інтелекту і виглядатимуть як машини, що наразі працюють в ресторанах.

Якщо пробні заняття з роботами будуть успішними, управління освіти Сеулу розширить перелік шкіл із роботами-викладачами. Крім того, у Сеулі використовуватимуть голосові чат-боти під час усного навчання, а також для спілкування з іноземними студентами.