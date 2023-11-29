Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади українського кордону. За два тижні він може прийти до влади

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Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Про це повідомляє PAP.

На зауваження журналістів про те, що його уряду доведеться зіткнутися з цією проблемою через два тижні, він відповів, що розвʼязуватиме цю проблему «не через два тижні».

«Я вже сьогодні зустрічаюся з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями», — підкреслив він. — Також сьогодні після обіду у нас все одно буде брифінг з питання перевізників і протесту на українському кордоні».

Говорячи про призначення нового уряду премʼєр-міністра Матеуша Моравецького, він сказав, що «оскільки вони удають, що призначили справжній уряд, то вони могли б і удати й те, що займаються реальними проблемами».

«Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси», — заявив Туск.

«Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія «Право і справедливість», Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту», — зазначив політик.

За його словами, «з Україною треба жити у дружбі, підтримці, але водночас не нехтувати польськими інтересами».

Блокада кордону

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблоковані вже чотири пункти пропуску. Ключова вимога протестувальників — скасувати «транспортний безвіз» для України. Поляки заявили, що блокада пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» триватиме до 1 лютого 2024 року.