Рада ЄС виділила €194 мільйони на навчання українських військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Рада ЄС виділила додаткові €194 мільйони на фінансування місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Про це йдеться на сайті Євроради.
Підтримку нададуть через Європейський фонд миру. Ці кошти витратять на летальне і нелетальне обладнання та на підтримку тренувань. Загалом на фінансування навчань для українців направили €255 мільйонів.
- У листопаді 2022 року повідомлялося, що Європейський Союз запустив місію ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Основні тренувальні бази розташували у Польщі та Німеччині. У рамках місії вже пройшли навчання понад 34 тисячі українських військових.