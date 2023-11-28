ГУР: На антиукраїнську інформаційну кампанію «Майдан 3» росія витратила $1,5 млрд

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Brian Klug / Flickr

Російська інформаційна операція «Майдан 3», про яку казав Володимир Зеленський, спрямована на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні, а також поширення страху і паніки.

Про це «Бабелю» розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

«Майдан-3» став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів. Загальний бюджет операції сягнув $1,5 мільярда, а для її ведення в Telegram пішло $250 мільйонів.

За його словами, це найдорожча кампанія росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС рф та Федеральній службі безпеки, а також при Міноборони рф та адміністрації путіна.

Наприклад, за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідає перший заступник адміністрації путіна Сергій Кірієнко. Також у кремлівському задумі змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні бере участь заступник голови уряду рф Владислав Сурков, який раніше був ідеологом так званого проєкту «Новоросія».