Координаційний штаб пояснив, чому російська сторона призупинила обмін військовополоненими

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Андрій Єрмак / Telegram

Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі «Суспільному» заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.

Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.