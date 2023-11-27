СБУ повідомила про підозру брату нардепа-колаборанта Юрію Ковальову
- Автор:
- Анна Холоднова
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Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Херсонської облради Юрію Ковальову — старшому брату нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Наразі Юрій Ковальов працює на росіян у складі окупаційної «держдуми Херсонської області» від правлячої партії рф «Єдина росія». Використовуючи «статус» свого брата, Юрій Ковальов перереєстрував за російським законодавством понад 20 підконтрольних компаній на Херсонщині. Зокрема, місцевий агрохолдинг, який цього року перевіз у росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 мільйонів гривень.
Також правоохоронці встановили, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому АЗС «позачергово» заправляли російські танки і бронемашини. Крім того, його компанії постачали їжу для окупантів на блокпостах. Також підприємства Юрія Ковальова платять податки в рф. Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній переказала до російського бюджету майже 3 мільйони російських рублів.
Зараз Юрій Ковальов все ще перебуває на тимчасово окупованій території України. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
- Молодший брат Юрія Ковальова Олексій у 2019 році обрався у Верховну Раду на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область, 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні Ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції і звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити Ковальова мандата, а також закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу Ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.
- 22 червня 2022 року на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на Олексія Ковальова — підірвали його авто, але він вижив. 4 липня Ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- Олексій Ковальов помер вдома на окупованій території Херсонської області 28 серпня 2022 року від вогнепального поранення, також із ним загинула його співмешканка. Цю інформацію офіційно підтвердив Слідчий комітет росії.