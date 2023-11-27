СБУ повідомила про підозру брату нардепа-колаборанта Юрію Ковальову

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Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Херсонської облради Юрію Ковальову — старшому брату нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Наразі Юрій Ковальов працює на росіян у складі окупаційної «держдуми Херсонської області» від правлячої партії рф «Єдина росія». Використовуючи «статус» свого брата, Юрій Ковальов перереєстрував за російським законодавством понад 20 підконтрольних компаній на Херсонщині. Зокрема, місцевий агрохолдинг, який цього року перевіз у росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 мільйонів гривень.

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Також правоохоронці встановили, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому АЗС «позачергово» заправляли російські танки і бронемашини. Крім того, його компанії постачали їжу для окупантів на блокпостах. Також підприємства Юрія Ковальова платять податки в рф. Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній переказала до російського бюджету майже 3 мільйони російських рублів.

Зараз Юрій Ковальов все ще перебуває на тимчасово окупованій території України. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).