Чехія прагне, щоб для неї зробили виняток щодо санкцій ЄС на російську сталь
- Автор:
- Анна Холоднова
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Martijn Snels / Flickr
Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела вважає, що для Чехії зроблять виняток щодо європейських санкцій стосовно імпорту російської сталі. Про це посадовець заявив у Брюсселі перед зустріччю міністрів торгівлі ЄС, пише видання České noviny.
«Я твердо вірю, що буде зберігатися підхід, за яким санкції насамперед повинні завдавати шкоди тому, проти кого вони спрямовані, а не тому, хто їх застосовує. У такому випадку ми будемо задоволені», — сказав Сікела.
Чеська металургійна компанія Vítkovice Steel прагне зберегти право імпортувати російську сталь до 2028 року. Це питання розглядають у рамках переговорів щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії. Окрім Чехії, Бельгія та Італія також домагаються для себе винятків.
- Проєкт дванадцятого пакету санкцій Єврокомісія представила в середині листопада. Пакет пропонує санкції проти 120 фізичних та юридичних осіб, обмеження на імпорт та експорт, а також заходи, повʼязані з граничними цінами на нафту та з обходом вже існуючих санкцій.
- Словаччина вже заявила, що блокуватиме пакет, якщо з нього не приберуть обмеження щодо ядерного палива, оскільки для її станцій рф — єдиний постачальник. Угорщина також погрожувала блокуванням.
- Видання Bloomberg писало, що група «великих країн» Євросоюзу домагається помʼякшення антиросійських санкцій у новому пакеті. Проте є інформація, що його мають затвердити до 25 грудня.