Чехія прагне, щоб для неї зробили виняток щодо санкцій ЄС на російську сталь

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Martijn Snels / Flickr

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела вважає, що для Чехії зроблять виняток щодо європейських санкцій стосовно імпорту російської сталі. Про це посадовець заявив у Брюсселі перед зустріччю міністрів торгівлі ЄС, пише видання České noviny.

«Я твердо вірю, що буде зберігатися підхід, за яким санкції насамперед повинні завдавати шкоди тому, проти кого вони спрямовані, а не тому, хто їх застосовує. У такому випадку ми будемо задоволені», — сказав Сікела.

Чеська металургійна компанія Vítkovice Steel прагне зберегти право імпортувати російську сталь до 2028 року. Це питання розглядають у рамках переговорів щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії. Окрім Чехії, Бельгія та Італія також домагаються для себе винятків.