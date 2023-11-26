Bloomberg: Низка великих країн ЄС виступає за помʼякшення санкцій проти росії у новому пакеті

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Reuters / «Бабель»

Група «великих країн» Євросоюзу домагається помʼякшення антиросійських санкцій у новому, 12-му пакеті, який спрямований на боротьбу з обходом заборони імпорту ключових товарів через треті країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Йдеться про заплановані обмеження, які заборонять купувати через компанії-посередники, зареєстровані в третіх країнах, деякі ключові товари, такі як напівпровідники, що можуть використовуватися для військового виробництва. За планом, компанії-експортери таких товарів мають перед продажем вносити певну суму на депозитний рахунок. Якщо зʼясується, що продукція призначена для росії і обходить санкції, то щонайменше половина цієї суми має піти до спеціального фонду для підтримки України, а контракт має бути розірваний. Крім того, експортерів у новому пакеті зобовʼяжуть повідомляти про порушення санкцій компаніями із третіх країн.

Неназвані «великі країни» ЄС, як кажуть джерела, сумніваються в реалізації такого плану і побоюються, що такий крок зробить продукцію європейських компаній менш конкурентоспроможною. Вони хочуть скоротити перелік товарів, які підпадуть під обмеження.