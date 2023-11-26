Bloomberg: Низка великих країн ЄС виступає за помʼякшення санкцій проти росії у новому пакеті
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Група «великих країн» Євросоюзу домагається помʼякшення антиросійських санкцій у новому, 12-му пакеті, який спрямований на боротьбу з обходом заборони імпорту ключових товарів через треті країни.
Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Йдеться про заплановані обмеження, які заборонять купувати через компанії-посередники, зареєстровані в третіх країнах, деякі ключові товари, такі як напівпровідники, що можуть використовуватися для військового виробництва. За планом, компанії-експортери таких товарів мають перед продажем вносити певну суму на депозитний рахунок. Якщо зʼясується, що продукція призначена для росії і обходить санкції, то щонайменше половина цієї суми має піти до спеціального фонду для підтримки України, а контракт має бути розірваний. Крім того, експортерів у новому пакеті зобовʼяжуть повідомляти про порушення санкцій компаніями із третіх країн.
Неназвані «великі країни» ЄС, як кажуть джерела, сумніваються в реалізації такого плану і побоюються, що такий крок зробить продукцію європейських компаній менш конкурентоспроможною. Вони хочуть скоротити перелік товарів, які підпадуть під обмеження.
- 15 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія завершила розробку 12 пакета санкцій проти росії та передала його на розгляд країнам-членам ЄС. Пакет пропонує санкції проти 120 фізичних та юридичних осіб, обмеження на імпорт та експорт, а також заходи, повʼязані з граничними цінами на нафту та з обходом вже існуючих санкцій.
- Словаччина вже заявила, що блокуватиме пакет, якщо з нього не приберуть обмеження щодо ядерного палива, оскільки для її станцій рф — єдиний постачальник. Угорщина також погрожувала блокуванням.