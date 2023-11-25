Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати вперше за десятки років

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European Union/Copernicus Sentinel-3

Найбільший у світі айсберг під назвою A23a вперше за понад 30 років почав дрейфувати.

Про це пише Reuters.

Антарктичний айсберг має площу 4 тисячі квадратних кілометрів (наприклад, площа Києва становить 839 квадратів). Він у 1986 році відірвався від шельфового льодовика Філхнера-Ронна в Західній Антарктиді, а потім застряг на дні моря Ведделла.

Супутникове зображення найбільшого у світі айсберга A23a. European Union/Copernicus Sentinel-3

Тепер айсберг швидко рухається повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри та течії.

Науковці кажуть, що побачити такий великий айсберг у русі — це рідкість. Імовірно, він потрапить до Південного океану шляхом, відомим як «алея айсбергів», а потім застрягне на острові Південна Джорджія. Це може спричинити проблеми для дикої природи Антарктиди, адже мільйони тюленів, пінгвінів і морських птахів розмножуються і шукають їжу на острові. Айсберг може знищити таку можливість. Водночас A23a може продрейфувати далі на північ — у бік Південної Африки, і перешкоджати судноплавству.

Причиною того, що айсберг відірвався від дна, учені називають потоншення льоду, яке дало йому додаткову плавучість.