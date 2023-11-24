Комендантську годину в Києві упродовж року порушили понад 41 тисяча людей
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 порушників комендантської години.
Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на запит hromadske.
Із загальної кількості порушників 40 017 людей доставили до управлінь поліції для подальшого розбору ситуації.
Нині за порушення комендантської години покарання не передбачене. Притягнення до відповідальності можливе лише в разі вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, кажуть поліцейські.
Патрулі мають право перевіряти посвідчення та документи, що підтверджують особу, громадянство України чи спеціальний статус. А якщо документів немає, правоохоронці можуть затримувати людей і доставляти до органів влади або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також за потреби проводити огляд речей, транспорту, багажу та вантажів.
Законопроєкт № 10195
Наприкінці жовтня в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
Якщо Рада ухвалить закон, штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.
Для бізнесу штрафи ще суттєвіші: від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 170 або 340 тисяч гривень.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан уранці 24 лютого 2022 року, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Серед інших заходів у країні діє комендантська година. Її тривалість установлюють місцеві військові адміністрації або військове командування.
- Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.
- 6 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про порушення комендантської години в Києві. Там зʼясували, що в столиці вночі продовжують працювати кілька ресторанів. Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який відповідає за культурну спадщину в столиці, разом із забудовником Артуром Мхітаряном. Вони відвідували ресторан «Біаріц» під час комендантської години.