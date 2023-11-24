Голова Євроради зустрінеться з Орбаном через його погрози заблокувати допомогу Україні

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Президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє речниця президента Євроради Катерина Кесіндж.

«У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в межах підготовки до Європейської ради», — пише Кесіндж.

Що відбувається

22 листопада премʼєр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю. У зверненні угорський голова держави погрожував заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти рф, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

Наступного дня Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.

Відносини між Україною та Угорщиною

Відносини між країнами загострилися у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон «Про освіту». Тоді Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що у відповідь на новий закон Угорщина блокуватиме подальший рух України до ЄС.

Закон, про який ідеться, передбачає, що діти матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі — перші чотири роки. З пʼятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою. Це спричинило обурення в Угорщині, яка звинуватила Україну в нібито проблемах «нацменшин у Закарпатті».

Від початку російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни Угорщина жодного разу не надала Україні військової підтримки, премʼєр-міністр Орбан має відверто проросійську позицію.