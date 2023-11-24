Україна починає збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею

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Getty Images / «Бабель»

Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні із Польщею.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Якщо водій хоче, щоб його евакуювали, треба заповнити форму — тут.

«Ми кілька разів порушували питання на робочому й офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов — нічого з цього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади», — пояснив Деркач.

Також Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Група має офіційно фіксувати ситуацію перед пунктами пропуску: чи пропускають небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога та в яких умовах перебувають водії. Офіційний лист із такою пропозицією направили.

Польські вантажівки блокують український кордон у польському прикордонному селі Дорогуськ, 21 листопада 2023 року. Getty Images / «Бабель»