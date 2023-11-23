Україна отримала $400 мільйонів фінансової допомоги від Великої Британії

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До державного бюджету України надійшло близько $400 мільйонів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Залучені кошти є частиною пʼятого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

Кредит надають на пільгових умовах: строк погашення — 19 років із пʼятирічним пільговим періодом.