Україна отримала $400 мільйонів фінансової допомоги від Великої Британії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Pixabay
До державного бюджету України надійшло близько $400 мільйонів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Залучені кошти є частиною пʼятого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.
Кредит надають на пільгових умовах: строк погашення — 19 років із пʼятирічним пільговим періодом.
- Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 мільярдів.
- Велика Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку.
- У серпні Британія уклала три контракти на постачання систем ППО для України на $115 мільйонів в межах Міжнародного фонду для України (IFU).