Суд арештував майно Дубінського, його матері та ексдружини

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Печерський суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, а також майно його матері та колишньої дружини.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Арешт наклали через досудове розслідування ДБР у кримінальному провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від податків.

Розслідування розпочали на підставі заяви виконавчої директорки «Центр протидії корупції». Там йдеться, що близькі родичі Дубінського (мати й дружина) протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі вартістю близько $2,5 мільйона.

Зокрема, сам Дубінський придбав дві квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на столичному Подолі, шість земельних ділянок у селі Хотів під Києвом, на двох з яких звели маєтки, земельну ділянку з будинком у Соломʼянському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі «Французький квартал» у Печерському районі Києва, квартиру на масиві Теремки в Києві. Станом на листопад 2019 року нардепу належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Мати Дубінського — пенсіонерка, проте за останні пʼять років стала власницею 19 обʼєктів нерухомості загальною вартістю близько мільйона доларів. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два BMW, а також Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa і ЗАЗ Vida.

Колишня дружина Дубінського має сім квартир у Києві, більшість з яких розташовані поруч із квартирами ексчоловіка. Загалом за кілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч. При цьому її офіційним місцем роботи зазначена посада директора з маркетингу «Ліги фінансового розвитку», засновником якої є Дубінський.

Офіційні доходи родини за період з 2003 по 2022 роки становили 19,57 мільйона гривень, а загальна вартість майна Дубінського, його матері та колишньої дружини становить $2,5 мільйона (приблизно 57,85 мільйона гривень) — тобто майже втричі більше за офіційно отримані доходи. Печерський суд Києва задовольнив клопотання та заарештував загалом 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, два житлові будинки у Києві та області та 15 автомобілів.