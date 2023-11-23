Суд арештував майно Дубінського, його матері та ексдружини
- Автор:
- Анна Холоднова
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Печерський суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, а також майно його матері та колишньої дружини.
Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.
Арешт наклали через досудове розслідування ДБР у кримінальному провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від податків.
Розслідування розпочали на підставі заяви виконавчої директорки «Центр протидії корупції». Там йдеться, що близькі родичі Дубінського (мати й дружина) протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі вартістю близько $2,5 мільйона.
Зокрема, сам Дубінський придбав дві квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на столичному Подолі, шість земельних ділянок у селі Хотів під Києвом, на двох з яких звели маєтки, земельну ділянку з будинком у Соломʼянському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі «Французький квартал» у Печерському районі Києва, квартиру на масиві Теремки в Києві. Станом на листопад 2019 року нардепу належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.
Мати Дубінського — пенсіонерка, проте за останні пʼять років стала власницею 19 обʼєктів нерухомості загальною вартістю близько мільйона доларів. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два BMW, а також Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa і ЗАЗ Vida.
Колишня дружина Дубінського має сім квартир у Києві, більшість з яких розташовані поруч із квартирами ексчоловіка. Загалом за кілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч. При цьому її офіційним місцем роботи зазначена посада директора з маркетингу «Ліги фінансового розвитку», засновником якої є Дубінський.
Офіційні доходи родини за період з 2003 по 2022 роки становили 19,57 мільйона гривень, а загальна вартість майна Дубінського, його матері та колишньої дружини становить $2,5 мільйона (приблизно 57,85 мільйона гривень) — тобто майже втричі більше за офіційно отримані доходи. Печерський суд Києва задовольнив клопотання та заарештував загалом 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, два житлові будинки у Києві та області та 15 автомобілів.
- У 2019 році журналісти опублікували розслідування ув рамках проєкту «Наші гроші» про нерухомість та автомобілі, які належать депутату фракції «Слуга народу» Олександру Дубінському та його сімʼї. За даними журналістів, на нардепа, його дружину і матір зареєстровані 24 квартири, 17 автівок (зокрема, Maserati, Porsche, Toyota, Honda, колекція Mercedes-Benz, Cadillac Escalade), два будинки та 70 соток землі. Загальна вартість майна — приблизно $2,5 мільйона. Коментуючи це, нардеп сказав: «Мама любить швидкість».
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права застави.