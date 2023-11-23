На кордоні з Польщею помер ще один український водій
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова — Краківець», де триває страйк польських перевізників, помер ще один український водій.
Про це в ефірі «Суспільного» заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
За його інформацією, водій, імʼя якого не називають, помер сьогодні вночі в Корчові на стоянці. Машина померлого має харківські номери.
«Я розумію, що, скоріше за все, причиною є фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричиняє певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики й правоохоронні органи, але факт є», — зазначив Балін.
Раніше, 11 листопада, перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» у своїй вантажівці помер 54-річний український водій, який планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік пункту пропуску.
Що відбувається на кордоні з Польщею?
6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» і «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку.
Після перемовин польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. За останніми даними ДПСУ, через страйк поляків у чергах на вʼїзд до України чекають 2 900 вантажівок, зокрема з гуманітарною допомогою.
- Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.