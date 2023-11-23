Reuters: Туреччина вчергове відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО

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Туреччина повідомила, що не завершить ратифікацію членства Швеції в Альянсі до зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела.

Комісія у закордонних справах парламенту Туреччини, ймовірно, відновить дебати з цього питання 28—29 листопада, сказав співрозмовник Reuters. У ці дні міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у Брюсселі.