У Південній Кореї розповіли, як росія допомогла КНДР запустити супутник

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KCNA

Після переговорів володимира путіна і Кім Чен Ина КНДР надіслала дані про ракети-носії, що запускали попередні північнокорейські супутники, а росія погодилася проаналізувати їх.

Про це заявили парламентарі Південної Кореї з посиланням на дані розвідників, пише Reuters.

«Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила, що була допомога з боку росії», — сказав журналістам член парламентського комітету з розвідки Ю Сан Бама.

За словами іншого члена комітету Йон Кун Йонга, запуск був успішним, а супутник вийшов на орбіту. Тож Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерне випробування наступного року.

В МЗС росії заперечили незаконну військову співпрацю з Північною Кореєю.