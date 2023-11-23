У Південній Кореї розповіли, як росія допомогла КНДР запустити супутник
- Автор:
- Анна Холоднова
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KCNA
Після переговорів володимира путіна і Кім Чен Ина КНДР надіслала дані про ракети-носії, що запускали попередні північнокорейські супутники, а росія погодилася проаналізувати їх.
Про це заявили парламентарі Південної Кореї з посиланням на дані розвідників, пише Reuters.
«Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила, що була допомога з боку росії», — сказав журналістам член парламентського комітету з розвідки Ю Сан Бама.
За словами іншого члена комітету Йон Кун Йонга, запуск був успішним, а супутник вийшов на орбіту. Тож Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерне випробування наступного року.
В МЗС росії заперечили незаконну військову співпрацю з Північною Кореєю.
- 12 вересня північнокорейський лідер Кім Чен Ин приїхав на російський Далекий Схід, де зустрівся з путіним. Вони домовлялися про боєприпаси в обмін на технології та нафту.
- Північна Корея 22 листопада заявила, що вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун, і пообіцяла найближчим часом запустити нові. За запуском спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Два попередні запуски — у травні та серпні — були невдалими.
- Резолюції ООН, прийняті за підтримки росії, забороняють Північній Кореї розробляти програми балістичних ракет і співпрацювати у сферах технологій, ядерній галузі та космосу.