«Укрзалізниця» призначила чотири нові рейси та покращила графіки вже наявних

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Міністерство інфраструктури

Пресслужба «Укрзалізниці» опублікувала оновлений графік руху потягів на 2023 — 2024 роки.

Компанія призначила нові рейси та покращила вже наявні.

До графіку додалися:

№51/52 Одеса — Запоріжжя , що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси;

, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси; №216/215 Запоріжжя — Чернівці , що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;

, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям; №745/746 Київ — Львів гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва;

гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва; Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Також перевізник працює над покращенням існуючих графіків та маршрутів:

потяг №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02;

отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02; маршрут потягу №357/358 Київ — Ворохта подовжать до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори;

подовжать до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори; потяг 95/96 Київ (20:31) – Рахів (10:56) стає фірмовим для родинних поїздок у гори з максимальним комфортом;

стає фірмовим для родинних поїздок у гори з максимальним комфортом; потяги №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та потяг Луцьк — Ужгород, який в оновленому графіку отримав нумерацію 368/367, стають щоденними.

Напередодні «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів на 2024 рік: 11 внутрішніх і 3 міжнародні.