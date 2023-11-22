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«Укрзалізниця» призначила чотири нові рейси та покращила графіки вже наявних

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Міністерство інфраструктури

Пресслужба «Укрзалізниці» опублікувала оновлений графік руху потягів на 2023 — 2024 роки.

Компанія призначила нові рейси та покращила вже наявні.

До графіку додалися:

Також перевізник працює над покращенням існуючих графіків та маршрутів:

Напередодні «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів на 2024 рік: 11 внутрішніх і 3 міжнародні.