Польські страйкарі продовжили блокаду кордону до 1 лютого — економіка України вже зазнала збитків на €400 млн
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. Про це повідомив один із лідерів страйкарів Рафал Меклер.
За його словами, протестувальники подали ще одну заявку, бо раніше страйк планували до січня.
Меклер також заявив про розширення блокади на четвертий пункт пропуску — «Медика — Шегині». Страйк там розпочнуть 23 листопада.
Збитки для української економіки
За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже становлять понад €400 мільйонів.
Про це під час брифінгу 22 листопада повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників Володимир Балін.
«Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як страждають інші галузі, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні наша економіка зазнала збитків на понад €400 мільйонів. Ми фіксуємо втрати наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності — €350 за простій, за добу», — зазначив він.
- 6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку.
- Після перемовин польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі.
- 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур.
- За останніми даними ДПСУ через страйк поляків у чергах на в’їзд до України чекають 2 900 вантажівок, зокрема гуманітарна допомога.