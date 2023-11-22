Польські страйкарі продовжили блокаду кордону до 1 лютого — економіка України вже зазнала збитків на €400 млн

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Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. Про це повідомив один із лідерів страйкарів Рафал Меклер.

За його словами, протестувальники подали ще одну заявку, бо раніше страйк планували до січня.

Меклер також заявив про розширення блокади на четвертий пункт пропуску — «Медика — Шегині». Страйк там розпочнуть 23 листопада.

Збитки для української економіки

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже становлять понад €400 мільйонів.

Про це під час брифінгу 22 листопада повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників Володимир Балін.

«Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як страждають інші галузі, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні наша економіка зазнала збитків на понад €400 мільйонів. Ми фіксуємо втрати наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності — €350 за простій, за добу», — зазначив він.