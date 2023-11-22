Парламент пропонує штрафувати за насильство за ознакою статі та за сексуальні домагання

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Верховна Рада України

Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону № 8329, який вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення на тлі ратифікації Стамбульської конвенції.

За насильство за ознакою статі пропонують накладати штраф — від 26 840 до 53 860 гривень, або призначати громадські роботи від 20 до 40 годин, або виправні роботи на місяць з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 10 діб.

Також у Раді пропонують передбачити адміністративну відповідальність за сексуальні домагання, які не спричинили тілесних ушкоджень і не повʼязані з проникненням в тіло іншої людини. За це пропонують штраф від 26 840 до 67 100 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин. Якщо сексуальні домагання були щодо людини, із якою службові або трудові відносини, — штраф від 67 100 до 93 940 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Людей, які вчинили домашнє насильство або насильство за ознакою статі, можуть затримати до трьох годин для складення протоколу. Якщо треба встановити особу або зʼясувати обставини — до 24 годин.

Крім цього, депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за неповідомлення про домашнє насильство щодо дитини. Це стосується працівників соцслужби, які мають повідомляти про це в поліцію або до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Відповідальність за це — штраф від 26 840 до 40 260 гривень (або виправні роботи на один місяць і відрахування 20% зарплати).

Також депутати пропонують, щоб суддя під час розгляду справ про домашнє насильство чи насильство за ознакою статі зʼясовував, чи треба кривдника відправити на проходження спеціальної програми, і пояснював доцільність або недоцільність цього. Раніше направлення кривдників на програми для кривдників було правом, а не обовʼязком судді, тому судді не завжди використовували цю норму.