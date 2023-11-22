Серіал «Чорне дзеркало» продовжили на сьомий сезон

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Науково-фантастичний серіал Чарлі Брукера «Чорне дзеркало» продовжили ще на один сезон. Зйомки 7-го сезону планують розпочати вже цього року.

Про це пише Variety.

Виконавчими продюсерами стануть Чарлі Брукер, Аннабель Джонс і Джессіка Роудс. Деталі сюжету і кількість епізодів поки що невідомі.

«Чорне дзеркало» повернулося на екрани на початку 2023 року — після чотирирічної перерви, і зібрало рекордну кількість переглядів на Netflix. За даними платформи, він потрапив до першої десятки в 92 країнах і провів 4 тижні у глобальному топі 10 англомовного Netflix.