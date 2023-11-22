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52 депутати російської Держдуми отримали 15 років тюрми. Вони голосували за визнання «Л/ДНР»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 52 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР». Це стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

Крім того, до суду скерували обвинувальні акти щодо 23 російських депутатів.

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.