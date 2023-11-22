Нідерланди скасували борги за зберігання «скіфського золота». Артефакти незабаром повернуться в Україну

Новини

Музей Алларда Пірсона, виставковий каталог

Міністерство культури та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення «скіфського золота» в Україну. Експонати застрягли в Нідерландах у 2014 році — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні 9 років росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.

В Україну повернуться артефакти з колекцій Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» і Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

Нідерланди не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.