Найбільша у світі криптобіржа Binance сплатить США $4 млрд за врегулювання кримінальної справи

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Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance має сплатити понад 4 мільярди доларів за врегулювання багаторічного розслідування Міністерства юстиції США щодо відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій.

Це стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою, повідомляє Bloomberg.

Засновника біржі Чанпена Чжао могли притягнути до кримінальної відповідальності в США, якщо б справу не врегулювали.

Офіційно ще не оголошували точні терміни, структуру запропонованого рішення, а також конкретні звинувачення. Однак очікується, що Binance заплатить понад $4 мільярди, що стане одним із найбільших штрафів серед кримінальних справ, повʼязаних із криптовалютою. Рішення можуть ухвалити вже наприкінці цього місяця.

Наразі Чжао проживає в Обʼєднаних Арабських Еміратах, які не мають угоди про екстрадицію зі США, але це не заважає йому приїхати добровільно.

Наразі Мінʼюст підозрює Binance в ухиленні від американських санкцій проти Ірану та росії. Також відомство перевіряє платформу щодо можливого фінансування ХАМАС.

Як зазначає Bloomberg, Binance планує погодитися з Міністерством юстиції США на сплату $4 мільярдів. Угода означатиме завершення розслідування, що розпочалося у 2018 році.

За даними джерел Forbes, генеральний директор Binance Чанпен Чжао може піти з платформи після врегулювання справи.