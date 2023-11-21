Над Чорним морем сили ППО збили рідкісний іранський дрон Mohajer-6

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття над Чорним морем іранського розвідувально-ударного дрона Mohajer-6, запущеного росіянами. Його збили на підході до Одеської області.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дрон Mohajer-6 рідко задіювали в атаках на Україну. Рік тому росіяни придбали в Ірану щонайбільше 30 таких дронів. На початку вересня 2022 року про їхню покупку рф заговорили американські медіа. 23 вересня 2022 року перший Mohajer-6 збили на півдні України. Потім було ще кілька збиттів, а останнє сталося у вересні цього року.

Українським військовим потрапили в руки трофейний Mohajer-6 і його ракети Ghaem-5. У ньому знайшли багато іноземних комплектуючих, зокрема європейських та американських. Там навіть був компонент українського виробництва. Загалом це вказувало на те, що Іран вдало обходив санкції.