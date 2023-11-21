Президент Євроради: до кінця 2023 року Україна має отримати рішення про початки перемовин вступу до ЄС

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Reuters / «Бабель»

Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це він заявив журналістам після зустрічі з президентами України і Молдови в Києві, передає кореспондент «Європейської правди».

За словами Шарля Мішеля, шлях України і Молдови до вступу в ЄС був однією з ключових тем сьогоднішніх переговорів із президентами Володимиром Зеленським і Майєю Санду. На цій зустрічі він дав колегам обіцянку, яку потім повторив публічно, у присутності журналістів.

«Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваші законні амбіції та очікування», — заявив голова Євроради.

Мішель підкреслив, що наразі йдеться не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, що «сповнений вимог і часом приносить розчарування». Також він нагадав, що обидві країни матимуть виконати чимало завдань, зокрема у питанні верховенства права, однак перший крок має бути зроблений саме зараз.

«Я зроблю все, щоби запевнити 27 колег [лідерів держав-членів ЄС], що нам потрібне позитивне рішення в грудні», — заявив він.

Мішель також навів три головних аргументи, за допомогою яких він переконуватиме учасників саміту.

По-перше, він вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС «буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом», оскільки, на його думку, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою.

«По-друге, це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми є надійним партнером, що ми серйозні та відповідаємо за слова», — заявив Мішель, наголосивши, що це також вагомий аргумент для 27 лідерів.

І по-третє, початок переговорів з Україною, на яку напала росія, «буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок».