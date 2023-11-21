За 5 місяців робити Єдиного реєстру українці подали 128 тисяч заяв на володіння зброєю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Scott Olson / Getty Images
За неповні пʼять місяців роботи Єдиного реєстру зброї українці подали понад 128 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.
Про це повідомила Національна поліція.
Поліцейські ухвалили майже 117 тисяч рішень про надання відповідних дозволів. До того ж у Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 42,5 тисячі користувачів.
У МВС додали, що українці регулярно звертаються до контакт-центру з питаннями щодо отримання послуг у Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій.
- 23 червня в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї. Його створили, щоб посилити контроль за обігом вогнепальної зброї в Україні та спростити процес її оформлення.
- У травні 2022 року Міністерство внутрішніх справ спільно з Мінцифри запустили в «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Воно показало, що майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб, 21,82% — проти володіння зброєю.