Spotify має секретну угоду з Google і платить значно менше комісійних
- Автор:
- Анна Холоднова
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Charles Deluvio / Unsplash
Музичний сервіс Spotify уклав унікальну угоду з компанією Google щодо платежів на платформі Android.
Про це пише The Verge із посиланням на нові свідчення у судовому процесі Epic проти Google.
Керівник Google у галузі глобального партнерства Google Дон Гаррісон підтвердив, що Spotify сплачує 0% комісії, коли користувачі купляє підписку через власну систему Spotify. Якщо користувач вибирає платіжний шлюз Google, Spotify платить лише 4% — значно менше, ніж 15%, які Google стягує з інших компаній.
За його словами, «безпрецедентна» популярність Spotify виправдовує «індивідуальну» угоду.
«Якщо у нас не буде належної роботи Spotify у сервісах Play і основних сервісах, люди не будуть купувати телефони Android», — заявив Гаррісон. У рамках угоди обидві сторони також погодилися віддати по $50 мільйонів у «Фонд успіху».
Google підтвердила свідчення Гаррісона.
«Невелика кількість розробників, які інвестують більше безпосередньо в Android і Play, можуть мати різні комісії за послуги в рамках ширшого партнерства, яке включає значні фінансові інвестиції та інтеграцію продуктів у різних форм-факторах», — сказав речник Google Ден Джексон.
Які саме розробники, крім Spotify, мають такий привілей, він не сказав.
- У 2021 році Google удвічі знизила комісію, яку стягує за продаж додатків в її магазині Play Store. Для всіх розробників на операційній системі Android комісія знизилася до 15% — але тільки, якщо дохід від додатків не перевищує $1 мільйон. У листопаді 2020 року подібне рішення ухвалила Apple.