Spotify має секретну угоду з Google і платить значно менше комісійних

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Charles Deluvio / Unsplash

Музичний сервіс Spotify уклав унікальну угоду з компанією Google щодо платежів на платформі Android.

Про це пише The Verge із посиланням на нові свідчення у судовому процесі Epic проти Google.

Керівник Google у галузі глобального партнерства Google Дон Гаррісон підтвердив, що Spotify сплачує 0% комісії, коли користувачі купляє підписку через власну систему Spotify. Якщо користувач вибирає платіжний шлюз Google, Spotify платить лише 4% — значно менше, ніж 15%, які Google стягує з інших компаній.

За його словами, «безпрецедентна» популярність Spotify виправдовує «індивідуальну» угоду.

«Якщо у нас не буде належної роботи Spotify у сервісах Play і основних сервісах, люди не будуть купувати телефони Android», — заявив Гаррісон. У рамках угоди обидві сторони також погодилися віддати по $50 мільйонів у «Фонд успіху».

Google підтвердила свідчення Гаррісона.

«Невелика кількість розробників, які інвестують більше безпосередньо в Android і Play, можуть мати різні комісії за послуги в рамках ширшого партнерства, яке включає значні фінансові інвестиції та інтеграцію продуктів у різних форм-факторах», — сказав речник Google Ден Джексон.

Які саме розробники, крім Spotify, мають такий привілей, він не сказав.