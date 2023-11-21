Віталія Коваля призначили головою Фонду державного майна. Раніше він очолював Рівненську ОДА
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Рівненська ОДА
Верховна Рада призначила чинного голову Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля новим керівником Фонду державного майна України.
Про це заявив народний депутат від партії «Голос» і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За призначення проголосували 279 народних депутатів.
У вересні 2019 року Коваля призначили на посаду голови Рівненської ОДА. До цього він працював у банківській сфері (2004—2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006—2019 роки). Він є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.
- Раніше Фонд держмайна очолював Рустем Умєров. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у кількох раундах переговорів з росією. У вересні 2023 року Умєрова призначили міністром оборони України.