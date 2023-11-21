Віталія Коваля призначили головою Фонду державного майна. Раніше він очолював Рівненську ОДА

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Рівненська ОДА

Верховна Рада призначила чинного голову Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля новим керівником Фонду державного майна України.

Про це заявив народний депутат від партії «Голос» і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 279 народних депутатів.

У вересні 2019 року Коваля призначили на посаду голови Рівненської ОДА. До цього він працював у банківській сфері (2004—2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006—2019 роки). Він є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.