Північна Корея попередила Японію про запуск супутника до 1 грудня

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Reuters

Північна Корея повідомила Японію, що планує запустити супутник між 22 листопада та 1 грудня. На думку Токіо та Сеулу, КНДР втретє спробує вивести на орбіту супутник-шпигун.

Про це пише Reuters.

КНДР повідомила про запуск ракети-носія в напрямку Жовтого та Східно-Китайського морів.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішида засудив ініціативу Північної Кореї та заявив, що японські оборонні системи, зокрема есмінці Aegis і ракети ППО PAC-3, готові до будь-якої «несподіваної ситуації».

За даними Південної Кореї, Північна Корея постачає росії зброю в обмін на російські космічні технології.