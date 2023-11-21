Північна Корея попередила Японію про запуск супутника до 1 грудня
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Північна Корея повідомила Японію, що планує запустити супутник між 22 листопада та 1 грудня. На думку Токіо та Сеулу, КНДР втретє спробує вивести на орбіту супутник-шпигун.
Про це пише Reuters.
КНДР повідомила про запуск ракети-носія в напрямку Жовтого та Східно-Китайського морів.
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішида засудив ініціативу Північної Кореї та заявив, що японські оборонні системи, зокрема есмінці Aegis і ракети ППО PAC-3, готові до будь-якої «несподіваної ситуації».
За даними Південної Кореї, Північна Корея постачає росії зброю в обмін на російські космічні технології.
- Наприкінці травня ще один супутник-шпигун КНДР після запуску впав у море. Згодом військові Південної Кореї знайшли його уламки й виявили, що він непридатний для військового використання.
- 24 серпня в Північній Кореї заявили, що другий запуск їхнього розвідувального супутника закінчився невдачею.
- 12 вересня північнокорейський лідер Кім Чен Ина приїхав на російський Далекий Схід, де зустрівся з путіним. Вони домовлялися про боєприпаси в обмін на технології та нафту.