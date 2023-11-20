Рекрутинг у ЗСУ. Міноборони підписало угоду з Work.ua
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook
Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
На сайті пошуку роботи зʼявиться інформація про відкриті вакансії в армії, зарплати та умови праці.
«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті», — сказав СЕО Work.ua Артур Міхно.
Потенційних учасників рекрутингу закликають звертатися на пошту rekrutyng@mil.ua.
- 13 листопада 2023 року Міноборони розпочало проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Першою компанією, з якою уклали договір, стала агенція Lobby X.
- Lobby X запустили окремий сайт із вакансіями в ЗСУ ще влітку 2023 року. Там є багато позицій, зокрема за IT-спеціальностями.
- Масштабної рекрутингової кампанії в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення майже не було. Бригади, як правило, проводять їх власними силами. Зокрема, дуже медійні бригади «Азов» і 3 окрема штурмова бригада.