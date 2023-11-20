В Україні запрацювало майже 11 тисяч пунктів незламності. Де їх шукати
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Одеська міська рада
На території України наразі діє 10 945 пунктів пунктів незламності. До цієї кількості додадуть ще 2 356 обладнаних пунктів, вони вже готові до відкриття.
Про це повідомила пресслужба Мінінфстрактури.
Як знайти пункти незламності
Від кінця жовтня у застосунку «Дія» стала доступна мапа пунктів незламності. Вона інтерактивна. У пошуку також можна фільтрувати пункти за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.
Користуватися сервісом можна навіть офлайн, потрібно лише попередньо завантажити мапу вибраного регіону в «Дії», коли буде інтернет.
На мапі доступна інформація про пункти в усіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської (з міркувань безпеки).
- Пункти незламності — це спеціально облаштовані намети або приміщення, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом і отримати первинну медичну допомогу. Влада їх розгорнула восени 2022 року через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
- На 96 залізничних вокзалах по всій Україні із середини жовтня почали працювати пункти незламності. Там буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та звʼязок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку.