В Україні запрацювало майже 11 тисяч пунктів незламності. Де їх шукати

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Одеська міська рада

На території України наразі діє 10 945 пунктів пунктів незламності. До цієї кількості додадуть ще 2 356 обладнаних пунктів, вони вже готові до відкриття.

Про це повідомила пресслужба Мінінфстрактури.

Міністерство інфраструктури

Як знайти пункти незламності

Від кінця жовтня у застосунку «Дія» стала доступна мапа пунктів незламності. Вона інтерактивна. У пошуку також можна фільтрувати пункти за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Користуватися сервісом можна навіть офлайн, потрібно лише попередньо завантажити мапу вибраного регіону в «Дії», коли буде інтернет.

На мапі доступна інформація про пункти в усіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської (з міркувань безпеки).