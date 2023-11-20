Через страйк поляків у чергах на в’їзд до України чекають 2 900 вантажівок, зокрема гуманітарна допомога

Новини

Getty Images / «Бабель»

На українсько-польському кордоні стоїть близько 2 900 вантажних транспортних засобів — черга утворилась на трьох пунктах пропуску: «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова» та «Рава-Руська — Гребене».

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в етері телемарафону.

Найбільша черга утворилася навпроти «Краківця» — 1 200 фур; перед «Ягодином» — 1 100; та перед «Рава-Руською» — близько 600. Ці дані можуть бути неповними, оскільки інші вантажівки можуть стояти далі від кордону, зазначає речник.

У ДПСУ повідомили, що через блокування польськими перевізниками зазначених напрямків фіксується збільшення черг і на інших пунктах пропуску — зокрема, навпроти «Шегинів», де близько 1 300 вантажівок. Ще сумарно 300 транспортних засобів навпроти «Угринів», «Устилугу» та «Смільниці».

Водночас учасники страйку пропускають по кілька вантажівок на годину і на виїзд, і на вʼїзд до Польщі.

Також речник зазначив, що до страйків на пункті пропуску «Ягодин» кордон перетинали близько 1 200 — 1 300 вантажівок щоденно в обох напрямках, а у «Краківці» та «Раві-Руській» — по 600 вантажівок.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що поляки серед іншого блокують проїзд вантажівок із гуманітарною допомогою для українців.

«Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо на відповідь, як це узгоджується із заявами про безперешкодне перетинання таких вантажів», — повідомив Деркач.