Рейтинг підтримки Байдена сягнув мінімуму за весь період його президентства

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За даними національного опитування NBC News, рейтинг підтримки Джо Байдена впав до найнижчого рівня за час його президентства — 40%. Вперше чинний глава Білого дому поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу. Значна більшість виборців невдоволена підходом Байдена до зовнішньої політики, зокрема війни між Ізраїлем та ХАМАС.

70% демократів вважають, що Ізраїль зайшов надто далеко у своїх військових діях у Газі та оцінюють підхід чинного президента до війни як неправильний, тому 49% з них виступають проти допомоги Тель-Авіву.

Якщо ж взяти до уваги загальну кількість виборців, не тільки демократів, то 55% з них підтримують надання Сполученими Штатами військової допомоги Ізраїлю.

Дональд Трамп уперше з відривом у два відсотки випереджає Байдена за результатами опитування, однак цей розрив у межах статистичної похибки. У вересні у двох потенційних кандидатів були рівні шанси (по 46% кожен). А в червні Байден ледь випереджав Трампа на чотири пункти (49% проти 45%).

Опитування проводили в період з 10 до 14 листопада, загальна похибка 3,1%.

Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року.