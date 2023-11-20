Американка після своєї смерті зібрала понад $220 тисяч на покриття медичних боргів інших пацієнтів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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rawpixel / Unsplash
Американка Кейсі Макінтайр, яка померла від раку яєчників, започаткувала унікальну компанію, щоб допомогти людям погасити борги за медичне обслуговування. За тиждень після її смерті фонд зібрав $220 тисяч і погасив понад $20 мільйонів боргу за медичними рахунками.
Про це пише The New York Times.
Через два дні після того, як Кейсі Макінтайр померла, в її соціальних мережах зʼявилася публікація: «На замітку моїм друзям: якщо ви читаєте це, я померла».
Вона закликала робити пожертви від її імені, щоб погасити борги за медичне лікування інших людей. Жінка пояснила, що в такий спосіб хоче відзначити своє життя, адже їй вдалося отримати доступ до високоякісного лікування, коли вона зіткнулася з раком яєчників — і вона хотіла б, щоб такий догляд та лікування могли отримати й інші пацієнти.
Наразі Кейсі Макінтайр та її родина в межах кампанії зібрали понад $220 тисяч до неприбуткового фонду RIP Medical Debt («Спочивай з миром, медичний боргу»). Кожен цент пожертв організації покриває один долар медичного боргу.
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